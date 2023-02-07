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7 февраля, 18:47

Берлин официально подтвердил, что одобрил отправку до 178 танков Leopard 1 Киеву

Берлин официально подтвердил, что одобрил отправку до 178 танков Leopard 1 на Украину. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Германии.

"Федеральное правительство через поставку танков Leopard 1A5 поддерживает Украину в европейском единстве и тесном сотрудничестве с международными партнёрами", — указано в заявлении.

Решение о поставках танков немецкие власти приняли ещё на прошлой неделе. После согласования его внесли в Министерство экономики и защиты климата, которое уже выдало военным концернам ФРГ лицензии на отправку до 178 танков. При этом в ведомстве отметили, что конкретное число отправленных украинцам Leopard 1A5 будет зависеть от проведения необходимых ремонтных работ.

Украина получила первый Leopard 2 от ФРГ, но есть нюанс

Украина получила первый Leopard 2 от ФРГ, но есть нюанс

Ранее сообщалось, что в Польшу прибыл первый танк Leopard 2, который Канада передала Киеву. Как отметила глава Минобороны североамериканской страны Анита Ананд, в скором времени начнётся подготовка украинских военных.

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Getty Images / Tobias Kleinschmidt / picture alliance

Наталья Исакова

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