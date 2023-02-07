Берлин официально подтвердил, что одобрил отправку до 178 танков Leopard 1 Киеву

Берлин официально подтвердил, что одобрил отправку до 178 танков Leopard 1 на Украину. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Германии.

"Федеральное правительство через поставку танков Leopard 1A5 поддерживает Украину в европейском единстве и тесном сотрудничестве с международными партнёрами", — указано в заявлении.

Решение о поставках танков немецкие власти приняли ещё на прошлой неделе. После согласования его внесли в Министерство экономики и защиты климата, которое уже выдало военным концернам ФРГ лицензии на отправку до 178 танков. При этом в ведомстве отметили, что конкретное число отправленных украинцам Leopard 1A5 будет зависеть от проведения необходимых ремонтных работ.