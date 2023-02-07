Из частично разрушенного взрывом дома в Тульской области спасли семь человек
В городе Ефремов в Тульской области, где многоэтажный жилой дом оказался частично разрушен в результате взрыва газа, погибло пять человек. Семь человек были спасены. Об этом рассказал Лайфу начальник Главного управления МЧС России по региону генерал Алексей Павлов.
Комментарий начальника ГУ МЧС по Тульской области Алексея Павлова. Видео © LiFE
"На данный момент работает 40 единиц техники, 195 человек личного состава. К сожалению, пять человек погибли, семь человек были спасены пожарно-спасательными подразделениями по прибытии. Сил и средств достаточно, работа продолжается", — сказал он.
По его словам, для жителей этого дома на ближайшие сутки откроют пункты временного размещения.
Как рассказывал Лайф, из-за взрыва газа в Ефремове обрушился подъезд пятиэтажки. На месте работают следователи, криминалисты, представители экстренных служб. Как нам стало известно, за несколько минут до взрыва жительница дома позвонила внучке и попросила вызвать экстренные службы, поскольку в квартире сильно чувствовался запах газа. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.
LiFE