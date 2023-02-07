При попытке сбежать в Румынию пограничникам попались 13 украинцев

Государственная пограничная служба Украины задержала 13 мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Задержанные на границе Украины и Румынии мужчины. Видео © Telegram / DPSUkr

"В Черновицкой области пограничники остановили два микроавтобуса, направлявшихся в сторону Румынии. Тринадцать пассажиров в возрасте от 22 до 52 лет планировали пешком пересечь границу на одном из горных участков Карпат", — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что нарушителей доставили в пограничное подразделение. Их привлекут к ответственности.