При попытке сбежать в Румынию пограничникам попались 13 украинцев
Госпогранслужба Украины задержала 13 мужчин, пытавшихся пешком пересечь границу с Румынией
Государственная пограничная служба Украины задержала 13 мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Задержанные на границе Украины и Румынии мужчины. Видео © Telegram / DPSUkr
"В Черновицкой области пограничники остановили два микроавтобуса, направлявшихся в сторону Румынии. Тринадцать пассажиров в возрасте от 22 до 52 лет планировали пешком пересечь границу на одном из горных участков Карпат", — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что нарушителей доставили в пограничное подразделение. Их привлекут к ответственности.
Ранее Лайф писал, что на Украине на три месяца продлили военное положение и мобилизацию. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с территории страны в таком случае запрещён.
Telegram / DPSUkr