В правительстве назвали вбросом статью "Блумберг" о давлении на ЦБ

Публикация агентства "Блумберг" о том, что Правительство России якобы давит на Центробанк по ситуации с ключевой ставкой, — это вброс и спекуляция. Такой комментарий дал пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков.

Он подчеркнул, что информация "Блумберг" о давлении со стороны правительства на Банк России в вопросе понижения ключевой ставки "не соответствуют действительности". Беляков отметил, что кабмин и ЦБ "находятся в постоянном контакте" по теме поддержки экономики в условиях санкций. Причём работают "в рамках своих полномочий и функционала".

"Отдельно подчеркну, что публикация подобной информации всегда чувствительна для бизнеса и граждан. И такие вбросы являются спекуляцией с целью повлиять на развитие ситуации в экономике", — заявил Беляков.