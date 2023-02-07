В правительстве назвали вбросом статью "Блумберг" о давлении на ЦБ
Пресс-секретарь премьера Беляков назвал вбросом сообщения о давлении кабмина на ЦБ
Публикация агентства "Блумберг" о том, что Правительство России якобы давит на Центробанк по ситуации с ключевой ставкой, — это вброс и спекуляция. Такой комментарий дал пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков.
Он подчеркнул, что информация "Блумберг" о давлении со стороны правительства на Банк России в вопросе понижения ключевой ставки "не соответствуют действительности". Беляков отметил, что кабмин и ЦБ "находятся в постоянном контакте" по теме поддержки экономики в условиях санкций. Причём работают "в рамках своих полномочий и функционала".
"Отдельно подчеркну, что публикация подобной информации всегда чувствительна для бизнеса и граждан. И такие вбросы являются спекуляцией с целью повлиять на развитие ситуации в экономике", — заявил Беляков.
Напомним, в декабре 2022 года ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Там отметили, что инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, а проинфляционные риски выросли.
ТАСС / Эрик Романенко