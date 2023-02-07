В Макеевке после обстрела со стороны ВСУ загорелся магистральный газопровод
В Макеевке, что под Донецком, произошло возгорание газовой трубы высокого давления на магистральном трубопроводе. Пожар случился из-за обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
Возгорание случилось после удара ВСУ по Червоногвардейскому району города. По информации СЦКК, ВСУ обстреляли Макеевку в 19:40. Со стороны населённого пункта Орловка было выпущено шесть снарядов натовского образца калибра 155 мм.
Ранее Лайф писал, что российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ, уничтожив свыше 80 бойцов. Кроме того, украинская сторона потеряла один танк, две боевые бронированные машины, по две гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходную "Гвоздику".
Зарево пожара в Макеевке после обстрела ВСУ. Фото © Соцсети