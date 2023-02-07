В Макеевке после обстрела со стороны ВСУ загорелся магистральный газопровод

В Макеевке, что под Донецком, произошло возгорание газовой трубы высокого давления на магистральном трубопроводе. Пожар случился из-за обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

Возгорание случилось после удара ВСУ по Червоногвардейскому району города. По информации СЦКК, ВСУ обстреляли Макеевку в 19:40. Со стороны населённого пункта Орловка было выпущено шесть снарядов натовского образца калибра 155 мм.