Глава Минобрнауки призвал не наказывать выпускников, писавших диплом с помощью нейросети
Фальков призвал изменить систему экзаменов в вузах после скандала с нейросетью
Студента, написавшего диплом при помощи нейросети ChatGPT, не следует наказывать, однако нужно задуматься об изменении принципа проверки знаний учащихся. Об этом заявил ТАСС министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"Никаких, я считаю, негативных последствий для студента быть не должно. Он просто проверил систему на прочность, на мой взгляд. Это первый момент. А второй очень важный момент: вот такого рода ситуации, случающиеся внезапно, хотя вроде бы об искусственном интеллекте, о нейросети и о её возможностях известно давно, показывают, что университетам надо перестраиваться", — пояснил он.
По его мнению, есть смысл пересмотреть формулировки заданий для студентов. Например, чтобы выполнить их мог только сам учащийся или же проводить прямую проверку знаний у экзаменуемых. Фальков добавил, что во все времена студенты старались изловчиться и выбрать путь наименьшего сопротивления в учёбе. Министр предложил не забывать, что об использовании нейросети выпускник рассказал сам.
Ранее выпускник РГГУ Александр Жадан использовал нейросеть ChatGPT для написания диплома, но она якобы помогла ему только технически. По его словам, он бы справился и самостоятельно, но так вышло быстрее. Вуз уже предложил ограничить доступ к боту в образовательных организациях.
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