Глава Минобрнауки призвал не наказывать выпускников, писавших диплом с помощью нейросети

Студента, написавшего диплом при помощи нейросети ChatGPT, не следует наказывать, однако нужно задуматься об изменении принципа проверки знаний учащихся. Об этом заявил ТАСС министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Никаких, я считаю, негативных последствий для студента быть не должно. Он просто проверил систему на прочность, на мой взгляд. Это первый момент. А второй очень важный момент: вот такого рода ситуации, случающиеся внезапно, хотя вроде бы об искусственном интеллекте, о нейросети и о её возможностях известно давно, показывают, что университетам надо перестраиваться", — пояснил он.

По его мнению, есть смысл пересмотреть формулировки заданий для студентов. Например, чтобы выполнить их мог только сам учащийся или же проводить прямую проверку знаний у экзаменуемых. Фальков добавил, что во все времена студенты старались изловчиться и выбрать путь наименьшего сопротивления в учёбе. Министр предложил не забывать, что об использовании нейросети выпускник рассказал сам.