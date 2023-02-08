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8 февраля, 07:36

Медведчук: Политикам невыгодно вспоминать события, предшествовавшие началу СВО

Многие действующие в своих интересах политики выставляют процессы, предшествовавшие кризису в Незалежной, в совершенно ином свете. Об этом заявил украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

Он отметил, что ситуация на Украине продолжает активно обсуждаться в мировых СМИ. Она буквально стала краеугольным камнем в мировой политике и будет иметь далекоидущие последствия. Однако, как добавил Медведчук, для того, чтобы понять, какой будет исход, необходимо понять, с чего всё начиналось.

"Оказывается, что многим политикам невыгодно вспоминать о многих процессах, которые предшествовали трагедии, поскольку они выставляют их в совершенно другом свете", — приводит его слова РИА "Новости".

Медведчук предложил создать движение украинцев, не согласных с политикой Зеленского

Медведчук предложил создать движение украинцев, не согласных с политикой Зеленского

Кстати, ранее оппозиционный политик Виктор Медведчук отмечал, что не все украинцы поддерживают русофобию и антироссийскую политику. По его словам, в Незалежной довольно много людей, которые адекватно оценивают ситуацию и имеют совершенно противоположное властям мнение, однако просто боятся открытом его высказывать.

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ТАСС / Ирина Яковлева

Николь Вербер

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