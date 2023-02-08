Взрыв газа разрушил 20 квартир в пятиэтажке в Ефремове
20 квартир оказались разрушены после взрыва газа в жилом доме в Тульской области
В результате взрыва в пятиэтажном доме в городе Ефремове Тульской области оказались разрушены два десятка квартир. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Всего 20 квартир подъезда разрушены полностью или частично", — говорится в сообщении.
Напомним, в результате взрыва обрушился подъезд пятиэтажки в городе Ефремове Тульской области. Не обошлось без жертв и пострадавших: погибло пять человек, а семерых удалось достать из-под завалов живыми. Спасатели продолжают работать на месте обрушения, к сегодняшнему утру разобрали уже 50 процентов завалов, а также нашли тело пятого погибшего. По данному факту возбуждено уголовное дело, также в городе введён режим ЧС.