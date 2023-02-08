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8 февраля, 06:48

Момент взрыва газа в пятиэтажке под Тулой попал на видео

Взрыв газа в многоэтажке в городе Ефремове Тульской области попал на видео. На опубликованных кадрах видно, что от мощности хлопка подъезд жилого дома обрушился практически моментально. Видео публикует газета "Известия".

Момент взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове Тульской области. Видео © t.me / IZ.RU

На кадрах видно, что сильный хлопок произошёл, предварительно, на четвёртом этаже. Сразу же после него здание разрушилось и его окутал чёрный столб дыма.

Напомним, из-за произошедшего вчера взрыва обрушился подъезд пятиэтажки в Ефремове. Спасатели всю ночь работали на месте трагедии и к утру разобрали 50 процентов завалов. В результате взрыва погибло пять человек, семерых удалось достать из-под завалов живыми. По данным Лайфа, за несколько минут до трагедии одна из жительниц почуяла неладное и позвонила внучке с просьбой вызвать экстренные службы. По её словам, в квартире сильно чувствовался запах газа. Возбуждено уголовное дело, также в городе введён режим ЧС.

Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Ефремове, где произошёл взрыв

Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Ефремове, где произошёл взрыв

Обложка ©

t.me / IZ.RU

Оксана Попова

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