Момент взрыва газа в пятиэтажке под Тулой попал на видео
Взрыв газа в многоэтажке в городе Ефремове Тульской области попал на видео. На опубликованных кадрах видно, что от мощности хлопка подъезд жилого дома обрушился практически моментально. Видео публикует газета "Известия".
Момент взрыва газа в пятиэтажке в Ефремове Тульской области. Видео © t.me / IZ.RU
На кадрах видно, что сильный хлопок произошёл, предварительно, на четвёртом этаже. Сразу же после него здание разрушилось и его окутал чёрный столб дыма.
Напомним, из-за произошедшего вчера взрыва обрушился подъезд пятиэтажки в Ефремове. Спасатели всю ночь работали на месте трагедии и к утру разобрали 50 процентов завалов. В результате взрыва погибло пять человек, семерых удалось достать из-под завалов живыми. По данным Лайфа, за несколько минут до трагедии одна из жительниц почуяла неладное и позвонила внучке с просьбой вызвать экстренные службы. По её словам, в квартире сильно чувствовался запах газа. Возбуждено уголовное дело, также в городе введён режим ЧС.
t.me / IZ.RU