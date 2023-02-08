Момент взрыва газа в пятиэтажке под Тулой попал на видео

Взрыв газа в многоэтажке в городе Ефремове Тульской области попал на видео. На опубликованных кадрах видно, что от мощности хлопка подъезд жилого дома обрушился практически моментально. Видео публикует газета "Известия".

На кадрах видно, что сильный хлопок произошёл, предварительно, на четвёртом этаже. Сразу же после него здание разрушилось и его окутал чёрный столб дыма.