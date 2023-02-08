Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Ефремове, где произошёл взрыв

Тело пятого погибшего достали из-под завалов дома в городе Ефремове Тульской области, где произошёл взрыв. Однако там всё ещё могут находиться три человека, в том числе ребёнок. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

По нашим данным, эпицентр взрыва находился в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного дома. Пятеро рабочих птицефабрики "Воловский бройлер" снимали её у двух собственниц-пенсионерок, причём без договора. В момент взрыва двое из них — 26-летний и 34-летний мужчины — находились дома, в результате чего получили травмы. Известно, что один из снимавших жильё был судим за кражу, личности остальных и их местонахождение сейчас устанавливают.