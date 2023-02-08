Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 февраля, 06:15

Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Ефремове, где произошёл взрыв

Тело пятого погибшего достали из-под завалов дома в городе Ефремове Тульской области, где произошёл взрыв. Однако там всё ещё могут находиться три человека, в том числе ребёнок. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Спасатели вытащили тело пятого погибшего из-под завалов в Ефремове. Видео © LIFE

По нашим данным, эпицентр взрыва находился в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного дома. Пятеро рабочих птицефабрики "Воловский бройлер" снимали её у двух собственниц-пенсионерок, причём без договора. В момент взрыва двое из них — 26-летний и 34-летний мужчины — находились дома, в результате чего получили травмы. Известно, что один из снимавших жильё был судим за кражу, личности остальных и их местонахождение сейчас устанавливают.

Момент спасения людей после обрушения дома в Тульской области попал на видео

Момент спасения людей после обрушения дома в Тульской области попал на видео

Из-за произошедшего вчера взрыва обрушился подъезд пятиэтажки в Ефремове. Спасатели всю ночь работали на месте трагедии и к утру разобрали 50 процентов завалов. В результате взрыва погибло пять человек, семерых удалось достать из-под завалов живыми. По данным Лайфа, за несколько минут до трагедии одна из жительниц почуяла неладное и позвонила внучке с просьбой вызвать экстренные службы. По её словам, в квартире сильно чувствовался запах газа. Возбуждено уголовное дело, также в городе введён режим ЧС.

Обложка ©

LIFE

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров