Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 февраля, 05:52

Стала известна стоимость уклонения от призыва на Украине

РИА "Новости": Уклонение от призыва на Украине обходится минимум в $10 тысяч

Российским силовикам от источников в украинской армии стало известно о новой коррупционной схеме уклонения от призыва в ряды ВСУ. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники, в ней были задействованы как военкомы, так и представители волонтёрских организаций.

"Входной билет — десять тысяч долларов. Это единоразовая плата военкому, чтобы потенциального призывника записать в волонтёрскую организацию, действующую при каждом центре комплектования и социальной поддержки украинской армии. Так там называются сейчас военкоматы", — сообщил собеседник со ссылкой на источники в рядах ВСУ.

Решивший уйти от службы через данную схему обязан был собирать деньги на нужды украинской армии. Цена, которую должен был платить уклонист военкому, зависела от набранной суммы: от пяти до десяти процентов, резюмировал он.

Нарастил волосы и ногти: Украинец переоделся в женщину и попытался сбежать от призыва в Венгрию

Нарастил волосы и ногти: Украинец переоделся в женщину и попытался сбежать от призыва в Венгрию

Ранее Лайф рассказывал, что СБУ ликвидировала четыре канала по переправке мужчин призывного возраста за границу. Задержания причастных к незаконным схемам проходили в Николаевской, Одесской, Ровенской и Хмельницкой областях Украины. Стоила такая услуга уклонистам от двух до шести тысяч долларов в зависимости от срочности и удалённости региона.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров