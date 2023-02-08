Стала известна стоимость уклонения от призыва на Украине

Российским силовикам от источников в украинской армии стало известно о новой коррупционной схеме уклонения от призыва в ряды ВСУ. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники, в ней были задействованы как военкомы, так и представители волонтёрских организаций.

"Входной билет — десять тысяч долларов. Это единоразовая плата военкому, чтобы потенциального призывника записать в волонтёрскую организацию, действующую при каждом центре комплектования и социальной поддержки украинской армии. Так там называются сейчас военкоматы", — сообщил собеседник со ссылкой на источники в рядах ВСУ.

Решивший уйти от службы через данную схему обязан был собирать деньги на нужды украинской армии. Цена, которую должен был платить уклонист военкому, зависела от набранной суммы: от пяти до десяти процентов, резюмировал он.