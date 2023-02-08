Спасатели разобрали 50 процентов завалов после взрыва в Ефремове
Спасатели разобрали половину завалов после взрыва газа в доме в Тульской области
В городе Ефремове Тульской области, где вчера произошёл взрыв, продолжается разбор завалов. Как сообщили Лайфу в экстренных службах, работы проводились всю ночь и к утру спасатели разобрали половину завалов в доме.
Спасатели разбирают завалы после взрыва в Тульской области. Видео © LIFE
Как рассказал начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов, на данный момент разобрано 40 кубометров завалов из 80. Кроме того, спасатели продолжают поиск пострадавших и проведение восстановительных работ. Разбор завалов планируют закончить к шести вечера.
Напомним, вчера в Ефремове произошёл взрыв газа, из-за которого обрушился подъезд пятиэтажки. По данным Лайфа, за несколько минут до этого жительница дома почуяла неладное и позвонила внучке с просьбой вызвать экстренные службы. По её словам, в квартире сильно чувствовался запах газа. В результате взрыва пять человек погибло, а семерых удалось достать из-под завалов. Возбуждено уголовное дело, также в городе введён режим ЧС.
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