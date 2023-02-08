Житель Ефремова чудом не стал "лепёшкой" при взрыве многоэтажки
Житель Ефремова едва успел выйти из машины, как её раздавило плитой дома
В Тульской области житель города Ефремова чудом не пополнил список жертв взрыва, который накануне прогремел в одном из подъездов пятиэтажки. Андрей Плетнёв — житель соседнего дома. Он приехал домой за несколько минут до происшествия. Оставил машину во дворе и поднялся к себе в квартиру. Через пару минут от его автомобиля ничего не осталось.
Житель Ефремова рассказал, как мог погибнуть при взрыве дома. Видео © LIFE
"Поднялся, сел сюда, буквально сразу взрыв. Всё это послетало, всё это... Я смотрю — всё это падает на машину и туда, всё это разлетается, рассеивается туман, дым... Женщина висит. Мёртвая", — рассказал Лайфу Андрей.
В момент взрыва его отбросило от окна на кровать. Выглянув туда, где стояла его машина, он увидел, что от неё осталась "лепёшка". На автомобиль упала плита от разрушившегося дома.
В квартире у него частично разбиты стёкла, балкон словно посечён шрапнелью, некоторые цветы повылетали из горшков. Но всё это ничто по сравнению с тем, что он увидел. Одного человека выкинуло при взрыве из квартиры. Андрей считает, что, раз он сам выжил, "наверное, ещё нужен". У него есть ещё в этой жизни, кого надо опекать.
Напомним, 7 февраля из-за взрыва газа в Ефремове обрушился подъезд пятиэтажки. Как нам стало известно, за несколько минут до взрыва жительница дома позвонила внучке и попросила вызвать экстренные службы, поскольку в квартире сильно чувствовался запах газа. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. В Ефремове введён режим ЧС. Лайф также публиковал рассказ девочки о первых минутах после взрыва.
LIFE