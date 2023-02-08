Житель Ефремова чудом не стал "лепёшкой" при взрыве многоэтажки

В Тульской области житель города Ефремова чудом не пополнил список жертв взрыва, который накануне прогремел в одном из подъездов пятиэтажки. Андрей Плетнёв — житель соседнего дома. Он приехал домой за несколько минут до происшествия. Оставил машину во дворе и поднялся к себе в квартиру. Через пару минут от его автомобиля ничего не осталось.

Житель Ефремова рассказал, как мог погибнуть при взрыве дома. Видео © LIFE

"Поднялся, сел сюда, буквально сразу взрыв. Всё это послетало, всё это... Я смотрю — всё это падает на машину и туда, всё это разлетается, рассеивается туман, дым... Женщина висит. Мёртвая", — рассказал Лайфу Андрей.

В момент взрыва его отбросило от окна на кровать. Выглянув туда, где стояла его машина, он увидел, что от неё осталась "лепёшка". На автомобиль упала плита от разрушившегося дома.