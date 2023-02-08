Покинувшим страну россиянам передумали повышать налоги, но не всем

В Минфине отказались от идеи облагать НДФЛ по ставке 30% доходы тех россиян, кого отечественные работодатели официально перевели на удалённый режим работы. В то же время ведомство за то, чтобы в ряде случаев взимать повышенный налог с гонораров уехавших фрилансеров. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с обновлёнными поправками к Налоговому кодексу.

По его данным, текст документа сейчас находится на стадии согласования в профильных ведомствах. Первая редакция законопроекта была представлена летом 2022 года. Она предусматривала, что российские работодатели будут удерживать 13–15% НДФЛ в зависимости от размера дохода из зарплаты "дистанционных" сотрудников, пока те являются резидентами России (то есть находятся в стране более 183 дней в году), а после утраты ими резидентства — 30%.

Теперь же ведомство исключило из документа положение о том, что работодатель обязан взимать НДФЛ с выплат сотрудникам, официально дистанционно работающим за границей. А вот некоторых уехавших россиян-фрилансеров такие изменения могут ожидать. По словам источника агентства, в проекте сохранилась норма о взимании с "российских" гонораров фрилансеров-резидентов НДФЛ по базовой ставке в 13–15%, а после утраты резидентства — 30%.