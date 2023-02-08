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7 февраля, 22:55

Трамп заявил, что при нём китайские аэростаты над США не летали

Экс-президент США Дональд Трам заявил, что пока он был лидером страны, аэростаты из Китая не появлялись в небе над страной. Об этом он написал на страницах своей соцсети Truth Social.

"Никакие китайские воздушные шары не летали над США никоим образом и ни в каком виде, когда я был президентом. Если бы это произошло, мы бы их сбили немедленно", — заявил Трамп.

Он добавил, все заявления об обратном — это дезинформация и ложь, которую распространяют демократы, как и "обвинения в связях с Россией".

Трамп-младший высмеял Байдена после атаки США на китайский аэростат

Трамп-младший высмеял Байдена после атаки США на китайский аэростат

Ранее военно-морские силы США опубликовали снимки вылова китайского аэростата, сбитого в воздушном пространстве Штатов. Работы проводились в Атлантическом океане рядом с побережьем Южной Каролины. До этого аэростат несколько дней летал над США.

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Whitehouse.gov

Анатолий Симоненко

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