Трамп заявил, что при нём китайские аэростаты над США не летали

Экс-президент США Дональд Трам заявил, что пока он был лидером страны, аэростаты из Китая не появлялись в небе над страной. Об этом он написал на страницах своей соцсети Truth Social.

"Никакие китайские воздушные шары не летали над США никоим образом и ни в каком виде, когда я был президентом. Если бы это произошло, мы бы их сбили немедленно", — заявил Трамп.

Он добавил, все заявления об обратном — это дезинформация и ложь, которую распространяют демократы, как и "обвинения в связях с Россией".