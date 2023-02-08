Трамп заявил, что при нём китайские аэростаты над США не летали
Экс-президент США Дональд Трам заявил, что пока он был лидером страны, аэростаты из Китая не появлялись в небе над страной. Об этом он написал на страницах своей соцсети Truth Social.
"Никакие китайские воздушные шары не летали над США никоим образом и ни в каком виде, когда я был президентом. Если бы это произошло, мы бы их сбили немедленно", — заявил Трамп.
Он добавил, все заявления об обратном — это дезинформация и ложь, которую распространяют демократы, как и "обвинения в связях с Россией".
Ранее военно-морские силы США опубликовали снимки вылова китайского аэростата, сбитого в воздушном пространстве Штатов. Работы проводились в Атлантическом океане рядом с побережьем Южной Каролины. До этого аэростат несколько дней летал над США.