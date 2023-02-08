Американские военные опубликовали фото вылова из океана сбитого китайского аэростата

На снимках видно, как военные затягивают на большую надувную лодку то, что осталось от шара. Это части какого-то оборудования, оболочка аэростата и снасти. Неподалёку находится корабль.

Некоторые комментаторы под твитом ВМС США посетовали, что прежде подобные операции проводились в секретном режиме, а теперь военные выкладывают такое в соцсети.

Напомним, речь идёт о гражданском аэростате, который несколько дней летел на США, пока американские военные, наконец, его не сбили, когда он пересёк всю страну и оказался над океаном. Это событие возмутило Китай. Там обвинили США в нанесении ущерба отношениям двух стран.