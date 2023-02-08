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7 февраля, 21:32

Американские военные опубликовали фото вылова из океана сбитого китайского аэростата

<p>ВМС США достают китайский аэростат из Атлантического океана. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/USFleetForces" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@USFleetForces</a></p>

ВМС США достают китайский аэростат из Атлантического океана. Фото © Twitter / @USFleetForces

Военно-морские силы США опубликовали фото вылова сбитого китайского аэростата. Поисковые работы проводились в Атлантическом океане у побережья Южной Каролины.

ВМС США достают китайский аэростат из Атлантического океана. Фото © Twitter / @USFleetForces

ВМС США достают китайский аэростат из Атлантического океана. Фото © Twitter / @USFleetForces

На снимках видно, как военные затягивают на большую надувную лодку то, что осталось от шара. Это части какого-то оборудования, оболочка аэростата и снасти. Неподалёку находится корабль.

ВМС США достают китайский аэростат из Атлантического океана. Фото © Twitter / @USFleetForces

ВМС США достают китайский аэростат из Атлантического океана. Фото © Twitter / @USFleetForces

Некоторые комментаторы под твитом ВМС США посетовали, что прежде подобные операции проводились в секретном режиме, а теперь военные выкладывают такое в соцсети.

ВМС США достают китайский аэростат из Атлантического океана. Фото © Twitter / @USFleetForces

ВМС США достают китайский аэростат из Атлантического океана. Фото © Twitter / @USFleetForces

"Всяко лыко в строку": США специально устроили скандал с китайским аэростатом, заявил Пучков

"Всяко лыко в строку": США специально устроили скандал с китайским аэростатом, заявил Пучков

Напомним, речь идёт о гражданском аэростате, который несколько дней летел на США, пока американские военные, наконец, его не сбили, когда он пересёк всю страну и оказался над океаном. Это событие возмутило Китай. Там обвинили США в нанесении ущерба отношениям двух стран.

Анатолий Симоненко

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