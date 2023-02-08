Небензя назвал условие окончания конфликта на Украине

Конфликт на Украине закончится, когда страны Запада откажутся от проси-войны против России. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции с сирийским коллегой Бассамом Саббагом.

"Когда те, кто продвигает этот [конфликт], прекратят вести прокси-войну против нас при помощи бедных украинцев, которые умирают за них, когда они займут реалистичную позицию относительно наших озабоченностей, которые мы чётко обозначили с первого дня, тогда, я думаю, перспектива мира приблизится", — сказал Небензя.

Дипломат подчеркнул, что "мы все надеемся на мир". Вместе с тем Россия пока не видит готовности другой стороны к тому, чтобы перейти к значимому взаимодействию по достижению этого мира на Украине.