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7 февраля, 21:13

Небензя назвал условие окончания конфликта на Украине

Небензя: Конфликт на Украине закончится при отказе Запада от прокси-войны

Конфликт на Украине закончится, когда страны Запада откажутся от проси-войны против России. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции с сирийским коллегой Бассамом Саббагом.

"Когда те, кто продвигает этот [конфликт], прекратят вести прокси-войну против нас при помощи бедных украинцев, которые умирают за них, когда они займут реалистичную позицию относительно наших озабоченностей, которые мы чётко обозначили с первого дня, тогда, я думаю, перспектива мира приблизится", — сказал Небензя.

Дипломат подчеркнул, что "мы все надеемся на мир". Вместе с тем Россия пока не видит готовности другой стороны к тому, чтобы перейти к значимому взаимодействию по достижению этого мира на Украине.

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Как рассказывал Лайф, ранее Небензя заявлял, что специальная военная операция на Украине может завершиться, только когда будут достигнуты её цели. А достичь этого можно как военными средствами, так и путём переговоров.

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Андрей Григорьев

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