Девочка из Ефремова рассказала о первых минутах после взрыва дома
Девочка из полуразрушенной пятиэтажки в Ефремове: Мама помогла раненому малышу
Девочка из дома в Ефремове, который оказался теперь частично разрушен, рассказала Лайфу, как они с сестрой услышали взрыв. В этот момент дети находились в квартире без взрослых — смотрели телевизор. По её словам, было очень страшно.
Очевидица рассказала о моменте взрыва газа в доме в городе Ефремове Тульской области. Видео © LIFE
"Мы сидели с моей сестрой на диване в зале и вдруг услышали хлопок, такой большой взрыв. В этот момент моя мама постучала в двери, я ей открыла, все были испуганы. Потом мама вышла, и соседи сказали, что там взорвался подъезд, что-то там случилось. Мама побежала, начала помогать", — рассказала Лайфу жительница дома.
По словам девочки, её мама была на работе, но, узнав о произошедшем, сразу отправилась к месту взрыва. Она "помогала держать маленького мальчика", у которого "на голове была кровь", на вид малышу — года три-четыре. Другие присутствовавшие на месте происшествия также подтвердили Лайфу, что на скорой увозили ребёнка.
Напомним, из-за взрыва газа в Ефремове обрушился подъезд пятиэтажки. На месте работают следователи, криминалисты, представители экстренных служб. Погибло пять человек, семь человек спасено. Как нам стало известно, за несколько минут до взрыва жительница дома позвонила внучке и попросила вызвать экстренные службы, поскольку в квартире сильно чувствовался запах газа. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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