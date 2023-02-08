Девочка из Ефремова рассказала о первых минутах после взрыва дома

Девочка из дома в Ефремове, который оказался теперь частично разрушен, рассказала Лайфу, как они с сестрой услышали взрыв. В этот момент дети находились в квартире без взрослых — смотрели телевизор. По её словам, было очень страшно.

Очевидица рассказала о моменте взрыва газа в доме в городе Ефремове Тульской области. Видео © LIFE

"Мы сидели с моей сестрой на диване в зале и вдруг услышали хлопок, такой большой взрыв. В этот момент моя мама постучала в двери, я ей открыла, все были испуганы. Потом мама вышла, и соседи сказали, что там взорвался подъезд, что-то там случилось. Мама побежала, начала помогать", — рассказала Лайфу жительница дома.