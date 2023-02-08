Власти Ефремова назвали предварительную причину взрыва газа в многоэтажке

По предварительным данным, причиной взрыва в пятиэтажном доме в Тульской области стала утечка бытового природного газа. Об этом сообщил глава администрации Ефремова Сергей Балтапаев.

Комментарий главы администрации Ефремова Сергея Балтапаева. Видео © LiFE

"Предварительно, взрыв произошёл из-за утечки бытового газа", — сказал он на месте происшествия.

Он подтвердил информацию о том, что от жителей дома поступали жалобы. По предварительным данным, жилец одной из квартир не открыл дверь, когда пришли проверяющие.

"Вот может быть это и послужило результатом", — сказал глава администрации.