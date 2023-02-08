Власти Ефремова назвали предварительную причину взрыва газа в многоэтажке
Глава Ефремова Балтапаев: Предварительная причина взрыва – утечка бытового газа
По предварительным данным, причиной взрыва в пятиэтажном доме в Тульской области стала утечка бытового природного газа. Об этом сообщил глава администрации Ефремова Сергей Балтапаев.
Комментарий главы администрации Ефремова Сергея Балтапаева. Видео © LiFE
"Предварительно, взрыв произошёл из-за утечки бытового газа", — сказал он на месте происшествия.
Он подтвердил информацию о том, что от жителей дома поступали жалобы. По предварительным данным, жилец одной из квартир не открыл дверь, когда пришли проверяющие.
"Вот может быть это и послужило результатом", — сказал глава администрации.
Дли жителей дома открыто несколько пунктов временного размещения, самый большой — в местном санатории. Но туда согласились отправиться только десять человек, остальные отправились на ночью к родственникам. В мэрии ожидают, что днём некоторые из них могут всё же обратиться за помощью.
Напомним, 7 февраля из-за взрыва газа в Ефремове обрушился подъезд пятиэтажки. Как нам стало известно, за несколько минут до взрыва жительница дома позвонила внучке и попросила вызвать экстренные службы, поскольку в квартире сильно чувствовался запах газа. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. В Ефремове введён режим ЧС.
LiFE