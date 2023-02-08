МЧС: Под завалами после взрыва дома в Тульской области могут находиться три человека
В городе Ефремов в Тульской области ещё три человека могут находиться под завалами подъезда пятиэтажного дома. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС по региону Алексей Павлов. Он отметил, что работы будут продолжаться всю ночь до тех пор, пока остов подъезда не будет расчищен.
Комментарий начальника ГУ МЧС по Тульской области Алексея Павлова. Видео © LiFE
"На данный момент извлечено четыре тела погибших. Возможно, под завалами остаются ещё трое", — заявил генерал.
Как ожидается, работы будут завершены к 18:00 8 февраля. К 00:30 они были сделаны примерно на 40%. Сложность в том, что некоторые конструкции ещё могут обрушиться, поэтому спасателям приходится работать очень осторожно. Живыми из-под завалов достали семь человек, трое из них были госпитализированы.
Напомним, днём 7 февраля из-за взрыва газа в Ефремове обрушился подъезд пятиэтажки. Как нам стало известно, за несколько минут до этого жительница дома позвонила внучке и попросила вызвать экстренные службы, поскольку в квартире сильно чувствовался запах газа. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. В Ефремове введён режим ЧС.
LiFE