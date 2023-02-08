МЧС: Под завалами после взрыва дома в Тульской области могут находиться три человека

В городе Ефремов в Тульской области ещё три человека могут находиться под завалами подъезда пятиэтажного дома. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС по региону Алексей Павлов. Он отметил, что работы будут продолжаться всю ночь до тех пор, пока остов подъезда не будет расчищен.

Комментарий начальника ГУ МЧС по Тульской области Алексея Павлова. Видео © LiFE

"На данный момент извлечено четыре тела погибших. Возможно, под завалами остаются ещё трое", — заявил генерал.