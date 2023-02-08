Масштабные работы развёрнуты в Тульской области на месте взрыва в многоэтажке

На месте обрушения подъезда пятиэтажки в городе Ефремове в Тульской области идёт разбор завалов. У дома очень много техники экстренных служб, там работают десятки спасателей. К месту ЧП подвезли специальные дома на колёсах. Тех, кто так внезапно остался зимой на улице, пока поселят в двух временных пунктах размещения.

Как сообщили Лайфу в Главном управлении МЧС России по Тульской области, всего в уничтоженном подъезде зарегистрирован 51 житель, в числе которых 8 детей. Установлено местонахождение 43 из них. Пока выясняется, какие повреждения получили другие подъезды, безопасно ли там находиться. На месте происшествия побывал губернатор Алексей Дюмин. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".