Масштабные работы развёрнуты в Тульской области на месте взрыва в многоэтажке
Жильцов взорвавшегося в Тульской области дома поселили во временных пунктах размещения
Дома на колёсах для пострадавших. Фото © LIFE
На месте обрушения подъезда пятиэтажки в городе Ефремове в Тульской области идёт разбор завалов. У дома очень много техники экстренных служб, там работают десятки спасателей. К месту ЧП подвезли специальные дома на колёсах. Тех, кто так внезапно остался зимой на улице, пока поселят в двух временных пунктах размещения.
Работы на месте взрыва газа в пятиэтажке в Тульской области. Видео © LIFE
Как сообщили Лайфу в Главном управлении МЧС России по Тульской области, всего в уничтоженном подъезде зарегистрирован 51 житель, в числе которых 8 детей. Установлено местонахождение 43 из них. Пока выясняется, какие повреждения получили другие подъезды, безопасно ли там находиться. На месте происшествия побывал губернатор Алексей Дюмин. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Напомним, из-за взрыва газа в Ефремове обрушился подъезд пятиэтажки. На месте работают следователи, криминалисты, представители экстренных служб. Как нам стало известно, за несколько минут до взрыва жительница дома позвонила внучке и попросила вызвать экстренные службы, поскольку в квартире сильно чувствовался запах газа. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. В Ефремове введён режим ЧС. В скором времени будет выпущен документ правительства области, регулирующий выплаты и поддержку семьям пострадавших и погибших.