ВСУ нанесли удар по Донецку из HIMARS

Вооружённые силы Украины выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Донецку. Удар пришёлся по Будённовскому и Калининскому районам города. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"В 23:26 [мск] по Донецку (Будённовский и Калининский районы) выпущено четыре ракеты из РСЗО HIMARS", — рассказали там.

После полуночи обстрелы продолжились, но уже из артиллерийских орудий. Так, несколько снарядов выпущено по Киевскому району и Куйбывшевскому районам.