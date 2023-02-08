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7 февраля, 21:51

ВСУ нанесли удар по Донецку из HIMARS

Вооружённые силы Украины выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Донецку. Удар пришёлся по Будённовскому и Калининскому районам города. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"В 23:26 [мск] по Донецку (Будённовский и Калининский районы) выпущено четыре ракеты из РСЗО HIMARS", — рассказали там.

После полуночи обстрелы продолжились, но уже из артиллерийских орудий. Так, несколько снарядов выпущено по Киевскому району и Куйбывшевскому районам.

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А ранее в Макеевке, что под Донецком, произошло возгорание газовой трубы высокого давления на магистральном трубопроводе. Пожар случился из-за обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

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Zuma \ TASS

Андрей Григорьев
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