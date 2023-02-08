Зеленский назначил новых глав администраций в трёх областях
Президент Украины Владимир Зеленский назначил трёх новых губернаторов — глав Днепропетровской области, а также подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей. Указы подписаны 7 февраля.
Днепропетровскую область возглавил Сергей Лисак, главой подконтрольной Киеву части Запорожской области стал Юрий Малашак, Херсонской области — Александр Прокудин.
Ранее Лайф писал, что назначен новый руководитель СБУ. Верховная рада утвердила на этот посткандидатуру Василия Малюка, внесённую Владимиром Зеленским.
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