Представлен поисковик Microsoft на основе нейросети

Американская корпорация Microsoft представила новые версии поисковой системы Bing, а вместе с ней и браузера Microsoft Edge. В них будет задействована нейросетевая технология, которая используется для чат-бота ChatGPT от OpenAI.

Как пишет портал The Verge, Microsoft, которая плотно взаимодействует с OpenAI, использует для Edge и Bing модернизированную языковую модель Prometheus Model, которая применяется в работе ChatGPT. Свежая версия Bing в том числе представляет вид чата, позволяющего юзерам получать полноценный текст в ответ на их вопрос. Данные от чат-бота будут представлены сбоку от результатов поискового запроса.

По данным The Verge, Microsoft может ожидать существенная проблема в виде тенденции искусственного интеллекта к перевиранию, подделке и выдумке фактов. Как отмечает издание, такие же случаи были замечены и у поисковых систем, которые широко используются уже сейчас. Издание пишет, что новая версия Bing уже со вторника доступна для ограниченного просмотра на рабочем столе. Пользователи могут выполнить ограниченное число запросов, а вот для полноценного доступа придётся оформлять подписку.