В Германии заявили о "танковом харакири" из-за отправки "Леопардов" Украине
Немецкий политик Барч назвал поставку Leopard Украине "танковым харакири"
Передача Украине 178 танков Leopard 1A5 — это харакири, так как таким образом страна превращается в участника конфликта. Об этом заявил глава фракции Левой партии в Бундестаге Дитмар Барч. Он подчеркнул, что вина за втягивание страны в конфликт лежит на правящей в Германии коалиции "Светофор", в которую входят Социал-демократическая партия, "зелёные" и Свободная демократическая партия.
"Ваше танковое харакири выходит на новый уровень", — сказал Барч в интервью агентству DPA.
По его мнению, такими решениями Правительство Германии показывает, что ведёт по Украине "игру ва-банк".
Напомним, что во вторник Германия официально одобрила передачу Украине до 178 танков Leopard 1, о чём в том числе заявили в Министерстве обороны страны.
Wikipedia / Flashpoint