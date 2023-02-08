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7 февраля, 23:05

В Германии заявили о "танковом харакири" из-за отправки "Леопардов" Украине

Немецкий политик Барч назвал поставку Leopard Украине "танковым харакири"

Передача Украине 178 танков Leopard 1A5 — это харакири, так как таким образом страна превращается в участника конфликта. Об этом заявил глава фракции Левой партии в Бундестаге Дитмар Барч. Он подчеркнул, что вина за втягивание страны в конфликт лежит на правящей в Германии коалиции "Светофор", в которую входят Социал-демократическая партия, "зелёные" и Свободная демократическая партия.


"Ваше танковое харакири выходит на новый уровень", — сказал Барч в интервью агентству DPA.

По его мнению, такими решениями Правительство Германии показывает, что ведёт по Украине "игру ва-банк".

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Напомним, что во вторник Германия официально одобрила передачу Украине до 178 танков Leopard 1, о чём в том числе заявили в Министерстве обороны страны.

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Wikipedia / Flashpoint

Анатолий Симоненко

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