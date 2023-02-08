В Германии заявили о "танковом харакири" из-за отправки "Леопардов" Украине

Передача Украине 178 танков Leopard 1A5 — это харакири, так как таким образом страна превращается в участника конфликта. Об этом заявил глава фракции Левой партии в Бундестаге Дитмар Барч. Он подчеркнул, что вина за втягивание страны в конфликт лежит на правящей в Германии коалиции "Светофор", в которую входят Социал-демократическая партия, "зелёные" и Свободная демократическая партия.



