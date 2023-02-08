В США обнародован архивный документ об обещаниях Клинтона Ельцину

Экс-президент США Билл Клинтон во время переговоров с первым лидером РФ Борисом Ельциным обещал ему работать над "тесным сотрудничеством", в то время как в его окружении к постсоветскому пространству в основном относились насторожённо и называли "самым опасным беспорядком".

Об этом стало известно благодаря обнародованию прежде секретных документов. Их представила общественности некоммерческая организация National Security Archive, действующая при Университете Джорджа Вашингтона. Это среди прочего стенограмма телефонного разговора глав двух государств. Разговор состоялся 23 января 1993 года. Ельцин тогда поздравил Клинтона с инаугурацией, которая прошла за несколько дней до этого.

"Я убеждён, что вместе мы создадим самое тесное из возможных сотрудничество США и России", — произнёс Клинтон.

Он говорил, что в сложные для Евразийского континента времена РФ и США необходимо работать сообща. Клинтон также отмечал, что следует начать работать над СНВ-2 (договор о сокращении стратегических наступательных вооружений). Тогда два лидера договорились позже встретиться в третьей стране. В ходе разговора Клинтон уведомил Ельцина о назначении Строба Толботта, являвшегося карьерным дипломатом и специалистом по России, которому надлежало оценивать программы сотрудничества РФ и Америки.

При этом, согласно другому документу, во время брифинга Толботта для нового госсекретаря Кристофера Уоррена от 6 февраля того же года, Россия и пространство бывшего СССР были названы "самым большим и опасным политическим беспорядком на Земле".