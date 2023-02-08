Распоясались: Россияне стали больше тратить на сладкое, причём выбирают повреднее

В 2022 году россиян стали меньше интересовать полезные сладости, они проявили интерес к конфетам, шоколаду, батончикам. Их покупали чаще на 221%, чем в 2021 году. А в 2023-м спрос на сладости, по данным цифровой системы прогнозирования потребительского спроса Novo Forecast Enterprise, увеличится ещё на 16,8%. Такие выводы были сделаны на основе предыдущего спроса и с учётом факторов структурного изменения в будущем.

"Система предиктивной аналитики прогнозирует рост спроса на категорию сладостей до 16,8% за 2023 год. Интерес к товарам западных производителей будет ожидаемо высоким, но спрос на продукцию отечественных производителей также будет расти", — рассказал Лайфу управляющий партнёр Novo BI Евгений Непейвода.

Аналитики сервиса доставки "Лента онлайн" рассказали, что спрос на сухофрукты в шоколаде снизился на 21%, а на орехи в шоколаде — на 9%. Самыми желанными товарами сладкоежек в 2022 году стали пироги длительного хранения (+157%), весовые конфеты (+155%) и шоколадные батончики (+226%). В 2021 году россияне следили за здоровьем и старались приобретать более полезные сладости. В тот период товарами с высоким спросом были зефир (+124% рост продаж за 2021 год), галеты (+173%), сухофрукты в шоколаде (+80%). Исследователи отмечают увеличение продаж сладкого зимой, с начала ноября (+1% прирост среднего чека относительно предыдущего месяца), в декабре (+7%). Весной он плавно идёт на убыль. Затем, в марте 2022 года, прирост составил +3,5%, в апреле +2%, а в мае уже +1% (относительно предыдущего месяца).

Спрос на сладкое в 2022 году специалисты связывают как с постоянным расширением ассортимента и ценовой доступностью, так и с повышенной стрессовой обстановкой. Переживания вызывают выброс набора гормонов, который компенсируется в том числе конфетами и шоколадом. Из последнего россияне больше любят молочный с фундуком. Вафли предпочитают сливочные, а леденцы — с барбарисом. Среди мучных изделий в лидерах крекеры с кунжутом, шоколадные пряники и бисквитное печенье. Наибольшее количество сладкоежек в 2022 году жили в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Пензе, Нижнем Новгороде. Именно в этих городах зафиксирован наиболее высокий спрос на сладкие товары.