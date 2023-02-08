Евросоюз сможет сбросить с себя влияние Америки в случае, если сделает более мягкими санкции в отношении России. Такое мнение высказал в своей колонке один из авторов китайского издания China Daily.

"Учитывая, что санкции кардинально изменяют структуру мирового рынка чёрного золота и повышают инфляцию из-за перебоев в поставках, Евросоюзу стоит тщательнее оценивать последствия своих действий и осознавать все негативные эффекты, а не концентрироваться исключительно на сокращении доходов России от торговли нефтью", — написал автор.

Кроме того, он подчеркнул, что Евросоюз ввёл ограничения против российских нефтепродуктов, проявив солидарность с Америкой. При этом уже почти год прошёл с начала российской спецоперации на Украине, а давление на Москву никак не приблизило финал конфликта, а наоборот, способствовало эскалации кризиса. По мненигю обозревателя, Штаты благодаря созданию кризиса получили стратегическую и коммерческую выгоду, тогда как их "марионетка" Евросоюз остался зависимым от топлива из РФ, не получив больше свободы действий, чтобы ужесточить санкции против Москвы.

По мнению автора статьи, чтобы конфликт на Украине завершился, необходимо провести мирные переговоры. Благодаря им, считает обозреватель, в Европе будет установлен механизм прочного мира. К тому же ЕС будет избавлен от разрушительного влияния Штатов.