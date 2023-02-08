В Турции объяснили, чем особо выгоден для США конфликт на Украине

Вашингтон втянул в украинский конфликт НАТО, чтобы как можно выгоднее продавать оружие. Такое мнение высказал обозреватель турецкой газеты Milliyet Тунджа Бенгин. Как написал журналист, Штаты "готовы выступать глашатаем настоящей катастрофы".

"Причём с самого начала. Поэтому США, наблюдающие за происходящим издалека, должно быть, радостно потирают руки. Потому что чем больше Европа вовлечена в конфликт с Россией, тем больше она становится зависимой от США. А Америке это очень выгодно, особенно в плане рекламы самолётов, систем противовоздушной обороны, оружия", — отметил Бенгин.

Он назвал НАТО "банкнотной типографией США". По его мнению, именно так Вашингтон смотрит на альянс. Белый дом видит в блоке не только военно-оборонительные функции, но и организацию, отвечающую американским экономическим интересам.

"Есть концепция: война для денег, деньги для войны. Так и вращается колесо военного конфликта. Двенадцать крупнейших мировых военных компаний находятся в США. И Америке принадлежит около 40 процентов пирога продаж оружия в мире. Они не хотят меньшего. С началом конфликта на Украине, а это американский сценарий и проект, США бьют рекорды по продажам оружия", — добавил бригадный генерал в отставке Наим Бабюроглу.

Бабюроглу предупредил о расширении конфликта из-за накачки Европы оружием — это может привести к "стадии глобальной войны подобно Второй мировой". США же, по его мнению, "получат в разы больше". Он также предположил, что это уже происходит. Генерал высказал мнение, что разговоры Штатов о безопасности напрямую связаны с деньгами.

"Скажем, Польша или Германия дали Украине оружие, танки... Затем они покупают танки у Штатов и сами хотят американские танки, дескать, более современные. Покупают за деньги, конечно, не бесплатно. Вашингтон может предоставить определённую сумму в кредит, но в конечном счёте всегда получает её назад", — резюмировал Бабюроглу.