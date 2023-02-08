Байден призвал не лишать США возможности жить в долг

Президент США Джо Байден призвал Палату представителей и Сенат согласовать повышение потолка государственного долга "без предварительных условий, как это делалось прежде. Сказал он об этом в ежегодном обращении к Конгрессу.

"Как Конгресс реагировал на весь этот долг? Он трижды поднимал потолок госдолга без предварительных условий или кризиса. Он оплачивал счета Америки, чтобы предотвратить экономическую катастрофу для нашей страны. Сегодня вечером я прошу Конгресс последовать этому примеру", — обратился Байден к конгрессменам.

По его мнению, некоторые республиканцы готовы "взять экономику США в заложники" ради достижения своих политических целей. Американский лидер считает, что граждане должны знать о таких планах членов Республиканской партии. Он считает, что его политические конкуренты пытаются заставить Белый дом согласиться с их экономической программой.