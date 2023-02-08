"Что ж ты пришла, дурочка?": В Приморье тигр подобрался к заготовителям леса

В Приморье лесозаготовители обнаружили незваного гостя: к ним на участок пожаловал амурский тигр. Очевидно, животное пришло на место кормёжки, чтобы встретить там добычу, а увидело удивлённых людей и шумную технику. О неожиданной встрече рассказали в пресс-службе Центра "Амурский тигр".

В Приморье к лесозаготовителям пожаловал амурский тигр. Видео © Telegram / Центр "Амурский тигр"

Как оказалось, место, которое "облюбовали" лесозаготовители в Анучинском районе Приморья, используется как место подкормки копытных, в том числе оленей. Видимо, именно этих животных тигр ожидал увидеть, когда направлялся на эту территорию. На полосатого гостя из своих вагончиков вышли посмотреть рабочие. Мужчина, сидевший за рулём погрузчика, снял животное на камеру своего телефона.

"Что ж ты пришла сюда, дурочка? Вот вышка, вот вагончики стоят. Пацаны вот. А вот она, или он", — прокомментировал автор видео появление незваного гостя.

Вероятно, в глазах хищника рабочие совсем не выглядели как обед, поэтому он развернулся и покинул "место встречи".