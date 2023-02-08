Названо простое правило для беспроблемного запуска двигателя зимой

В холодное время года у автолюбителей нередко возникают трудности с запуском двигателя. Особенно это касается тех, кто не очень много времени проводит в машине. Чтобы как можно реже сталкиваться с такой проблемой, нужно проверять состояние аккумулятора и время от времени заряжать его с помощью спецустройства. Такой совет дал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

В интервью радио Sputnik он пояснил, что если поездки редкие и короткие, то аккумулятор не успевает зарядиться. А когда автомобиль находится в покое, его системы, которые контролируют безопасность и жизнедеятельность, продолжают работать, а значит и тратить электроэнергию. В такой ситуации рекомендуется заряжать аккумулятор дополнительно, проверять его состояние на станциях техобслуживания.

По словам эксперта, идеальный вариант для полной зарядки аккумулятора на ходу — поездка на 300 километров. Или хотя бы несколько десятков километров ежедневно.

"У кого-то больше, у кого-то меньше, но в среднем пять-шесть лет, и после этого нужно готовиться к тому, что он может прийти в негодность", — рассказал Хайцеэр.