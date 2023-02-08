Пациенты устроили побег из подмосковного центра для наркоманов

"После подписания договора меня заставили на камеру сказать, что я подписал соглашение добровольно и нахожусь здесь добровольно. Всего в реабилитационном центре я пробыл с 24 августа 2022 года по 29 января 2023-го, когда наша группа из 20 человек совершила массовый побег. Всего нас в доме было 30", — рассказал один из них.

По словам беглецов, в учреждении есть три здания: обыкновенное, "полумотивация" и "полная мотивация". В зависимости от размещения пациенты якобы вынуждены были терпеть и силу тяжести "воздействия" на них. Например, один из них, находившийся в "полумотивации", рассказал, что однажды его ударили по голове стулом. Доставляли в центр якобы тоже применяя силу. Так, один из пациентов поведал, что попал туда, когда понял, что самостоятельно отказаться от наркотиков не сможет. Его мать тогда нашла объявление, связалась с организацией по телефону, после чего к ним наведались два "амбала" и мужчину якобы настойчиво попросили проследовать вместе с ними. Прокуратура после появления соответствующих публикаций в СМИ уже начала разбирательства.