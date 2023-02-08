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8 февраля, 01:56

Тайвань испытал опасную для Китая ракету

SCMP: Тайвань испытал способную достичь городов Китая ракету

На Тайване проведён испытательный пуск крылатой ракеты с максимальной дальностью полёта 1200 км. Запуск осуществили в Чжуншаньском институте науки и технологий. Расстояние, которое реактивный снаряд способен преодолеть, достаточно для ударов по городам на материковой части Китая.

"Ракета класса "земля – земля" представляет собой версию Hsiung Feng IIE увеличенной дальности, которая способна поражать цели на расстоянии до 1200 километров (746 миль)", — сообщает газета South China Morning Post.

Как подчёркивает издание, этого достаточно, например, чтобы поразить такой город, как Циндао на восточном побережье или Ухань в центральной части Китая.

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Напомним, ситуация между Тайванем и Китаем обострилась и достигла пика 2 августа, когда самолёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. В Китае обещали жёсткую реакцию на это событие.

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ТАСС / AP

Анатолий Симоненко

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