Россия предложила заслушать со-основателя Pink Floyd в Совбезе ООН
Полянский: Россия запросила участие Роджера Уотерса в заседании СБ ООН
Роджер Уотерс. Фото © ТАСС \ AP \ Alberto Pezzali
Россия запросила в Совбезе ООН согласие на выступление там сооснователя британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. Он уточнил, что речь идёт о заседании, посвящённом ситуации на Украине.
"Россия запросила в качестве докладчика на заседание СБ ООН по перспективам мирного урегулирования украинского кризиса в контексте растущих поставок западного оружия в эту страну британского активиста движения за мир и известного рок-музыканта Роджера Уотерса", — сообщил Полянский в своём Telegram-канале.
Это заседание в Совбезе ООН запланировано на сегодня, 8 февраля. Оно должно начаться в 18:00 мск.
Напомним, музыкант в последнее время часто выступает с резкой критикой в адрес Запада, в том числе американской политики по Украине. Так, Уотерс назвал США настоящим злом. Он заявил, что пропаганда западных СМИ демонизирует Россию и Китай, но именно американская сторона наносит настоящий вред.