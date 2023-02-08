Россия предложила заслушать со-основателя Pink Floyd в Совбезе ООН

Россия запросила в Совбезе ООН согласие на выступление там сооснователя британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. Он уточнил, что речь идёт о заседании, посвящённом ситуации на Украине.

"Россия запросила в качестве докладчика на заседание СБ ООН по перспективам мирного урегулирования украинского кризиса в контексте растущих поставок западного оружия в эту страну британского активиста движения за мир и известного рок-музыканта Роджера Уотерса", — сообщил Полянский в своём Telegram-канале.

Это заседание в Совбезе ООН запланировано на сегодня, 8 февраля. Оно должно начаться в 18:00 мск.