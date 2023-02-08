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8 февраля, 01:12

Учёный рассказал, как долго ковид живёт в мозге человека

Доктор наук Токарев: Ковид живёт в мозге человека несколько месяцев

Коронавирус может иногда жить в организме человека до 230 дней. Его нахождение в кишечнике и головном мозге способно повлечь развитие лонг-ковида или постковидного синдрома. Об этом рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. По его словам, вирусы в течение нескольких месяцев обнаруживаются в 79 точках организма. Особенно это касается людей со скрытым или выраженным иммунодефицитом.

"Не факт, что вирусы могут давать или провоцировать некие острые симптомы. Но способны продолжать поддерживать постковидный синдром или лонг-ковид. Поскольку он во многом обусловлен длительным воздействием вируса. В исследованиях показано, что коронавирусы особенно предпочитают жить в кишечнике и поддерживать там иммуно-воспалительные процессы", — рассказал Токарев порталу Ura.ru.

По словам доктора наук, реже вирус находят в центральной нервной системе. Там он способен вызвать нарушение памяти, концентрации внимания, когнитивные дефекты и нейростению. По мнению учёного, медикам нужно искать пути скорейшего искоренения вируса из организма человека, тогда восстановление функций будет более эффективным.

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Как писал ранее Лайф, вирусолог Альтштейн заявил, что пандемия коронавируса закончится уже в следующем году. Но сам вирус, по его словам, никуда не уйдёт и станет сезонным с небольшой летальностью.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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