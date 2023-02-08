Учёный рассказал, как долго ковид живёт в мозге человека

Коронавирус может иногда жить в организме человека до 230 дней. Его нахождение в кишечнике и головном мозге способно повлечь развитие лонг-ковида или постковидного синдрома. Об этом рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. По его словам, вирусы в течение нескольких месяцев обнаруживаются в 79 точках организма. Особенно это касается людей со скрытым или выраженным иммунодефицитом.

"Не факт, что вирусы могут давать или провоцировать некие острые симптомы. Но способны продолжать поддерживать постковидный синдром или лонг-ковид. Поскольку он во многом обусловлен длительным воздействием вируса. В исследованиях показано, что коронавирусы особенно предпочитают жить в кишечнике и поддерживать там иммуно-воспалительные процессы", — рассказал Токарев порталу Ura.ru.

По словам доктора наук, реже вирус находят в центральной нервной системе. Там он способен вызвать нарушение памяти, концентрации внимания, когнитивные дефекты и нейростению. По мнению учёного, медикам нужно искать пути скорейшего искоренения вируса из организма человека, тогда восстановление функций будет более эффективным.