В России алкоголь предложили продавать в Интернете по QR-кодам

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила запустить в России продажу алкоголя в Сети по QR-кодам. С такой инициативой организация обратилась к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и главе Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрею Клишасу. Об этом пишут "Известия".

Инициаторы предлагают легализовать продажу алкоголя в Сети с ограничениями: ввести двухфакторную идентификацию покупателей. Чтобы исключить возможность покупки спиртного несовершеннолетними, нужно будет сначала подтвердить личность через "Госуслуги", а потом получить QR-код, который затем показать курьеру, доставившему заказ.

Сейчас в России действует запрет на дистанционную торговлю спиртным. По данным Минфина, на самом деле ежегодный объём продаж спиртного в Интернете достигает 2–3 млрд рублей. При этом эксперты убеждены, что этот оборот в десять раз больше. Сам же рынок продолжает расти, так как есть потребительский спрос. Только в 2020–2022 годы спрос возрос на 40%. Это же подтверждают и поисковые системы, основываясь на сотнях тысяч запросов в месяц по теме "Алкоголь с доставкой на дом".

"Большинство граждан, которые покупают спиртное в Сети, не понимают, что речь идёт о нелегальных продажах. А значит, высок риск получить контрафактную и некачественную продукцию, часто опасную для жизни и здоровья. Получается, что запрет на онлайн-торговлю алкоголем действует только для добросовестных участников рынка", — привёл Соколов один из своих доводов в пользу такой инициативы.