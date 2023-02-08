Рассекречено предсказание госсекретаря США насчёт конфликта России и Украины

Экс-госсекретарь США Лоуренс Иглбергер в записке для Уоррена Кристофера, который сменял его на этом посту в январе 1993 года, отмечал, что есть риск вооружённого конфликта между Россией и Украиной. Правда, Иглбергер назвал этот сценарий хоть и наиболее опасным, однако не самым вероятным. Документ с такими сведениями опубликовала некоммерческая организация National Security Archive, действующая при Университете Джорджа Вашингтона.

Иглбергер находился на посту главы Госдепартамента при Джордже Буше- старшем в 1992-1993 годах. А Кристофер являлся главой ведомства во время первого президентского срока Билла Клинтона в 1993-1997. По оценке Иглбергера, Кристофера ждала международная система, находившаяся "в периоде революционной перестройки" после завершения холодной войны. Это, по мнению Иглбергераа, давало возможность выстроить новый международный порядок, однако должно было повлечь проблемы, нуждавшиеся в решении. В их числе Иглбергер указывал обострение на Балканах, а также крах реформ в России и "откат" к определённому виду авторитарного правления, угрозу глобальной рецессии.

"Другие потенциальные проблемы включают в себя вооружённый конфликт между Россией и любым из государств на её периферии, с Украиной — это не самый вероятный, но уж точно самый опасный сценарий", — предупреждал Иглбергер.

Он также упомянул о возможном "размывании обязательств" Украины, Белоруссии и Казахстана в вопросах сохранения неядерного статуса.