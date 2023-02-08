В России предложили назвать новый беспилотник ТраМП

В России разработан дальний "грузовой" беспилотник самолётного типа. Проект получил название Транспортная авиационная многофункциональная платформа (ТрАМП). Предполагается, что дрон будет способен перемещать в пункт назначения до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров.

"Он предназначен для доставки и десантирования грузов массой до 250 килограммов на дальности более 600 километров, а также выполнения опасных для пилотируемых воздушных судов задач в сложных метеоусловиях при минимальных затратах", — рассказал РИА "Новости" источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ключевое отличие дрона от подобной техники — большой грузовой отсек объёмом 2650 литров. Габаритный груз можно загрузить и затем беспосадочно сбросить с парашютом. Крейсерская скорость — 195 километров в час, максимальная высота полёта — три тысячи метров.

Предполагается, что беспилотник также можно будет использовать в гражданских целях, например в сельском хозяйстве. Для наблюдения можно поместить в отсек радиолокационное, оптическое, картографическое и иное спецоборудование. Раскрывающиеся вниз створки позволят установить подвеску ударной полезной нагрузки. Ещё одной особенностью ТрАМПа станет шасси, дающее возможность взлетать и садиться на разные площадки.