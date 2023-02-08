Дипломат предупредил о риске "неконтролируемой эскалации" из-за тупика по Ирану

Тупиковая ситуация в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий, касающемуся иранской ядерной программы, может привести к неуправляемой эскалации. Об этом предупредил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Тупиковая ситуация на венских переговорах по восстановлению СВПД чревата неконтролируемой эскалацией", — подчеркнул он в своём Telegram-канале.

Напомним, что в 2015 году "пятёрка" постоянных членов СБ ООН и Германия подписали с Ираном СВПД. Целью было преодоление кризиса вокруг иранских ядерных разработок. Однако в 2018 году США решили выйти из этой договорённости. Переговоры о возобновлении такой работы идут, но пока без результата.