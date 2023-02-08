Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 февраля, 01:23

Дипломат предупредил о риске "неконтролируемой эскалации" из-за тупика по Ирану

Ульянов: Тупик в переговорах по ядерной сделке с Ираном может привести к эскалации

Тупиковая ситуация в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий, касающемуся иранской ядерной программы, может привести к неуправляемой эскалации. Об этом предупредил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Тупиковая ситуация на венских переговорах по восстановлению СВПД чревата неконтролируемой эскалацией", — подчеркнул он в своём Telegram-канале.

Байден признал, что ядерная сделка с Ираном "мертва", но не стал объявлять это официально

Байден признал, что ядерная сделка с Ираном "мертва", но не стал объявлять это официально

Напомним, что в 2015 году "пятёрка" постоянных членов СБ ООН и Германия подписали с Ираном СВПД. Целью было преодоление кризиса вокруг иранских ядерных разработок. Однако в 2018 году США решили выйти из этой договорённости. Переговоры о возобновлении такой работы идут, но пока без результата.

Ранее Лайф писал, что атомщики в Иране занялись разработкой крупнейшего месторождения урана. Они находятся на рудниках в провинции Йезд в центральной части страны.

Обложка ©

ТАСС \ AP \ Vahid Salemi

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров