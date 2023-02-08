Байден назвал российскую спецоперацию "испытанием на века" для США

Президент США Джо Байден, выступая с докладом по итогам 2022 года, назвал российскую военную спецоперацию на Украине "испытанием на века" для Соединённых Штатов и мира в целом.

Белый дом распространил текст заявления Байдена перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США. Там говорится, что произошедшее на Украине "стало испытанием на века — испытанием для Америки, испытанием для мира".

По мнению Байдена, политические силы в его стране сохраняют единство в противодействии российской специальной военной операции. Такая же у них позиция и по вопросу о поддержке Украины, считает лидер США.