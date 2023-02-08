ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 февраля 2023, 02:13
8891

Байден назвал российскую спецоперацию "испытанием на века" для США

Президент США Джо Байден, выступая с докладом по итогам 2022 года, назвал российскую военную спецоперацию на Украине "испытанием на века" для Соединённых Штатов и мира в целом.

Белый дом распространил текст заявления Байдена перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США. Там говорится, что произошедшее на Украине "стало испытанием на века — испытанием для Америки, испытанием для мира".

По мнению Байдена, политические силы в его стране сохраняют единство в противодействии российской специальной военной операции. Такая же у них позиция и по вопросу о поддержке Украины, считает лидер США.

Байден пожалел для Украины истребителей F-16
Байден пожалел для Украины истребителей F-16

Напомним, что Байден может приехать с визитом в Польшу в конце февраля в свете годовщины начала специальной военной операции РФ на Украине. Пока об этом сообщают американские СМИ, информация официально не подтверждена.

BannerImage

Flickr / The White House

Андрей Григорьев
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar