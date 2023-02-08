Байден: Победа над Китаем в конкурентной борьбе сплотит США

США настроены не на конфликт с Китаем, а на конкуренцию с ним. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден в рамках доклада по итогам 2022 года. Он добавил, что победа США над Китаем в этой конкурентной борьбе сплотит американцев.

"Проясним: победа в конкурентной борьбе с Китаем должна сплотить всех нас. Мы сталкиваемся с серьёзными вызовами по всему миру", — сказал Байден выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны".

Он заверил, что Белый дом примет меры для защиты США в случаях, когда шаги Китая будут угрожать американскому суверенитету.