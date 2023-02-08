Байден: Победа над Китаем в конкурентной борьбе сплотит США
США настроены не на конфликт с Китаем, а на конкуренцию с ним. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден в рамках доклада по итогам 2022 года. Он добавил, что победа США над Китаем в этой конкурентной борьбе сплотит американцев.
"Проясним: победа в конкурентной борьбе с Китаем должна сплотить всех нас. Мы сталкиваемся с серьёзными вызовами по всему миру", — сказал Байден выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны".
Он заверил, что Белый дом примет меры для защиты США в случаях, когда шаги Китая будут угрожать американскому суверенитету.
"Не сомневайтесь, что, если Китай будет угрожать нашему суверенитету, мы будем действовать", — сказал Байден и добавил, что власти США "так и поступили" в ситуации с китайским аэростатом.
3 февраля в США обнаружили якобы разведывательный воздушный шар над страной. Китай заявил, что это его гражданский аэростат, который случайно отклонился от маршрута из-за ветра. 4 февраля американские военные сбили шар. В ответ на это власти Китая выразили решительный протест. Кроме того, в КНР заявили, что США нанесли ущерб отношениям двух стран.
Flickr / The White House