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8 февраля, 02:48

ВОЗ предупредила о скрытой угрозе молочных смесей

ВОЗ: Индустрия производства молочных смесей угрожает здоровью женщин

Индустрия производства молочных смесей угрожает здоровью женщин и в целом ставит под вопрос грудное вскармливание. Причиной этому служат ложные утверждения и агрессивное лоббирование. Такой аргумент приводится в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения со ссылкой на свежее исследования медицинского издания Lancet.

Главным образом ВОЗ указывает на то, что маркетинговая тактика молочной промышленности — эксплуататорская, и что нужно как можно оперативнее принимать меры, чтобы пресечь заявления и политические вмешательства, которые вводят в заблуждение общество. Ведь это, по мнению ВОЗ, угрожает здоровью и правам как женщин, так и детей. Как отмечают в ВОЗ, грудное вскармливание даёт существенное преимущества младенцам. При этом в мире только половина новорожденных находятся на грудном вскармливании, и менее половины детей в возрасте до полугода питаются исключительно молоком матери. В ВОЗ напомнили, что объём продаж смесей для детей на сегодняшний день достигает 55 млрд долларов в год.

"Первая статья из серии Lancet документирует, как вводящие в заблуждение маркетинговые утверждения напрямую используют родительские опасения, связанные с нормальным поведением младенцев, предполагая, что коммерческие молочные продукты уменьшают беспокойство или плач, помогают при коликах или продлевают ночной сон", — сказано в пресс-релизе организации.

ВОЗ призывает правительства стран поощрять грудное вскармливание, заботясь таким образом о здоровье новорожденных.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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