ВОЗ предупредила о скрытой угрозе молочных смесей

Главным образом ВОЗ указывает на то, что маркетинговая тактика молочной промышленности — эксплуататорская, и что нужно как можно оперативнее принимать меры, чтобы пресечь заявления и политические вмешательства, которые вводят в заблуждение общество. Ведь это, по мнению ВОЗ, угрожает здоровью и правам как женщин, так и детей. Как отмечают в ВОЗ, грудное вскармливание даёт существенное преимущества младенцам. При этом в мире только половина новорожденных находятся на грудном вскармливании, и менее половины детей в возрасте до полугода питаются исключительно молоком матери. В ВОЗ напомнили, что объём продаж смесей для детей на сегодняшний день достигает 55 млрд долларов в год.