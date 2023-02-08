Найдена самая дешёвая квартира в России, и это не "студия"

Самая дешёвая из приемлемых и по качеству российских квартир находится в республике Коми. Там, в городе Инта, можно приобрести вторичную недвижимость всего за 135 тысяч рублей. Это двухкомнатная квартира в пятиэтажном доме 1973 года постройки. Площадь жилья — 43 квадратных метра. Есть одно существоенное "но" — жилплощадь находится в залоге у банка.

Как сообщает РИА "Новости", чуть дороже — за 140 тысяч рублей можно купить ещё одну квартиру в Инте. Правда там одна комната, 30 квадратных метров, и это последний этаж пятиэтажки. А замыкает топ-3 трёхкомнатная квартира в Воркуте площадью 78 "квадратов". Жильё на последнем этаже трёхэтажного дома 1992 года постройки можно приобрести за 160 тысяч рублей, при этом, возможен ещё и торг. В материале говорится, что в российских городах есть жильё и дешевле 100 тысяч, но там уже условия проживания ниже приемлемых.

"Старый ремонт, неблагоустроенная придомовая территория, удалённость дома от центра города. К тому же эти города не пользуются особым спросом, что в том числе влияет на ценообразование", — объясняют причины низкой цены эксперты.