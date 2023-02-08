В Индонезии террористы захватили самолёт

В индонезийской провинции Западное Папуа террористы взяли в заложники новозеландского пилота самолёта компании Susi Air, а также пятерых пассажиров. О произошедшем заявил премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс. Он отметил, что сотрудники Посольства Новой Зеландии сейчас активно занимаются этой ситуацией.

"Они ещё не предоставили нам полную информацию о случившемся и о том, что они делают для разрешения ситуации, но мы знаем, что работа над этим делом ведётся", — пояснил Хипкинс в эфире радиостанции Radio New Zealand.

МИД оказывает консульскую поддержку семье пилота, однако более подробно там не стали комментировать ситуацию, объяснив это законом о конфиденциальности. Кроме того, известно, что военное крыло сепаратистской организации "Движение за свободное Папуа", которое в Индонезии считается террористической структурой, взяло ответственность за произошедшее и подчеркнуло, что пилота не освободят, пока Правительство Индонезии не признает независимость региона.