Трамп после речи Байдена посоветовал ему "остыть"
Экс-президент США Дональд Трамп рекомендовал нынешнему главе Белого дома Джо Байдену "остыть". Так он прокомментировал сегодняшнее выступление преемника с посланием к Конгрессу.
Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что Байден ему показался очень злым. Тот якобы, говоря о необходимости единения американцев, кричал в микрофон.
"Может быть, кому-то стоит подняться на трибуну, хлопнуть его по плечу и сказать: "Остынь", — отметил Трамп.
Байдену пришлось во время выступления повысить голос, потому что в зале началась дискуссия. Дело в том, что часть речи перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса он посвятил проблеме госдолга США. Президент посетовал, что республиканцы выступают против ограничения федеральных программ медицинского страхования. Сидящие в зале представители этой партии начали возражать, тут лидеру Белого дома и пришлось, как сказал Трамп, "кричать в микрофон".
Напомним, Байден в ходе этой речи призвал Палату представителей и Сенат согласовать повышение потолка государственного долга "без предварительных условий, как это делалось прежде.
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