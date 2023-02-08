Трамп после речи Байдена посоветовал ему "остыть"

Экс-президент США Дональд Трамп рекомендовал нынешнему главе Белого дома Джо Байдену "остыть". Так он прокомментировал сегодняшнее выступление преемника с посланием к Конгрессу.

Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что Байден ему показался очень злым. Тот якобы, говоря о необходимости единения американцев, кричал в микрофон.

"Может быть, кому-то стоит подняться на трибуну, хлопнуть его по плечу и сказать: "Остынь", — отметил Трамп.

Байдену пришлось во время выступления повысить голос, потому что в зале началась дискуссия. Дело в том, что часть речи перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса он посвятил проблеме госдолга США. Президент посетовал, что республиканцы выступают против ограничения федеральных программ медицинского страхования. Сидящие в зале представители этой партии начали возражать, тут лидеру Белого дома и пришлось, как сказал Трамп, "кричать в микрофон".