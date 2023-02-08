Глава Пентагона получил отказ от китайского коллеги на просьбу поговорить

На предложение главы Пентагона Ллойда Остина о телефонном разговоре с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ Китай ответил отказом. Об этом заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер. По его словам, это было 4 февраля, то есть после того, как США сбили китайский аэростат в своём воздушном пространстве.

"4 февраля, сразу же после того, как были приняты меры, чтобы сбить воздушный шар КНР, Министерство обороны США направило запрос на проведение разговора по защищённой связи министра Остина и министра обороны КНР Вэй Фэнхэ", — отметил Райдер.

Он добавил, что в Вашингтоне считают важным сохранять открытыми линии связи между США и КНР для ответственного поддержания отношений.

"К сожалению, КНР отклонила наш запрос", — сказал Райден и заверил, что США "привержены поддержанию линий связи открытыми"

3 февраля в США обнаружили якобы разведывательный воздушный шар над страной. Китай заявил, что это его гражданский аэростат, который случайно отклонился от маршрута из-за ветра. 4 февраля американские военные сбили шар.