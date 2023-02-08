Для туристов в Египте ввели ограничение, россиян тоже касается

В Египте ввели новые правила продажи алкоголя в магазинах duty free. Как передаёт Tourdom, власти решили ограничить объём спиртного, которое можно купить в одни руки.

По данным издания, теперь туристы, находясь в магазинах duty free в Хургаде, Шарм-эш-Шейхе и прочих городах смогут приобретать не больше двух литров алкоголя и двух блоков сигарет. Причём сделать это можно только в течение 48 часов после прибытия на курорт. Сумма, которую местные власти разрешают потратить на подобную продукцию — не более 200 долларов. Правда, лимит на алкоголь можно увеличить, если уплатить один процент таможенного сбора, но не меньше 13 долларов за литр. Другими словами, если бутылка вина стоит 10 долларов, придётся заплатить за неё как минимум 23 доллара.

Также был увеличен лимит освобождения от таможенных пошлин на личные вещи туристов — с 10 до 15 тысяч египетских фунтов или до 35 тысяч рублей. На выходе из аэропорта багаж и личные вещи туристов могут быть подвергнуты сканированию или визуальному досмотру. Если при этом будут найдены запрещённые к провозу предметы, имеющие более высокую цену, чем это разрешено, придётся уплатить пошлину. В связи с чем бывалые путешественники советуют снимать ценники и фабричную упаковку с провозимых вещей.