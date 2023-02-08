Премьер Японии высказался о позиции Токио по Курилам

Позиция японских властей в отношении островов, входящих в южную часть Курил, остаётся неизменной и не поменяется в будущем. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида. Его слова приводит ТАСС.

Так, отвечая на вопрос экс премьер-министра Японии Ёсихико Ноды он обозначил текущую базовую позицию японского правительства: указать на принадлежность четырёх островов и продолжить переговоры о заключении мирного договора. Эта точка зрения, по словам Кисиды, не изменится.