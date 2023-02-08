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8 февраля, 05:18

Премьер Японии высказался о позиции Токио по Курилам

Премьер Японии Кисида: Позиция Токио по островам южной части Курил не изменится

Позиция японских властей в отношении островов, входящих в южную часть Курил, остаётся неизменной и не поменяется в будущем. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида. Его слова приводит ТАСС.

Так, отвечая на вопрос экс премьер-министра Японии Ёсихико Ноды он обозначил текущую базовую позицию японского правительства: указать на принадлежность четырёх островов и продолжить переговоры о заключении мирного договора. Эта точка зрения, по словам Кисиды, не изменится.

Лайф писал, что в апреле прошлого года Япония впервые с 2003 года обозначила Южные Курилы как "незаконно оккупированные" Россией территории. Также острова назвали "принадлежащей Японии территорией". Оба утверждения внесены в официальный документ министерства.

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Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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