Ким Чен Ын сводил жену и дочь на вечеринку с генералами
Ким Чен Ын взял дочь на встречу с генералами Корейской народной армии
Ким Чен Ын с дочерью на встрече с генералами Корейской народной армии. Обложка © kcna.kp
Лидер КНДР Ким Чен Ын провёл встречу с генералами Корейской народной армии, приуроченную к 75-й годовщине её основания. Пришёл он на неё не один, а вместе с женой и дочерью, передаёт радио "Голос Кореи". Глава КНДР приехал в "гостиницу", в которой находились военные. Его сразу же встретили высокопоставленные командиры. После этого был проведён торжественный приём, где лидер КНДР обратился к собравшимся с праздничной речью, в которой, к слову, никак не фигурировали США и Южная Корея.
Ким Чен Ын с женой и дочерью перед началом торжественной встречи с генералами Корейской народной армии. Обложка © kcna.kp
Ким Чен Ын с дочерью и женой на фоне генералов Корейской народной армии. Обложка © kcna.kp
"Лидер КНДР выразил глубокое уважение и послал горячие поздравления всем военнослужащим Вооружённых сил КНДР, которые несокрушимой военной мощью и ценою жизни защитили сильное дыхание всепобеждающей корейской революции и гарантировали непобедимость и могущество государства", — передаёт радио.
По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, Ким Чен Ын вместе с дочерью в тот вечер также прошёлся по "казармам офицеров".
Ранее сестра Ким Чен Ына, замруководителя отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон выразила поддержку России в связи с планами натовских стран усилить поддержку танками и вооружением.