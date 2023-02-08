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8 февраля, 05:00

Ким Чен Ын сводил жену и дочь на вечеринку с генералами

Ким Чен Ын взял дочь на встречу с генералами Корейской народной армии

<p>Ким Чен Ын с дочерью на встрече с генералами Корейской народной армии. Обложка © <a href="https://www.kcna.kp/ru/media/photo/q/eea628de810075c09b3336b8bf36dedfee494e0528c69294940322668c8a2783.kcmsf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kcna.kp</a></p>

Ким Чен Ын с дочерью на встрече с генералами Корейской народной армии. Обложка © kcna.kp

Лидер КНДР Ким Чен Ын провёл встречу с генералами Корейской народной армии, приуроченную к 75-й годовщине её основания. Пришёл он на неё не один, а вместе с женой и дочерью, передаёт радио "Голос Кореи". Глава КНДР приехал в "гостиницу", в которой находились военные. Его сразу же встретили высокопоставленные командиры. После этого был проведён торжественный приём, где лидер КНДР обратился к собравшимся с праздничной речью, в которой, к слову, никак не фигурировали США и Южная Корея.

Ким Чен Ын с женой и дочерью перед началом торжественной встречи с генералами Корейской народной армии. Обложка © kcna.kp

Ким Чен Ын с женой и дочерью перед началом торжественной встречи с генералами Корейской народной армии. Обложка © kcna.kp

Ким Чен Ын с дочерью и женой на фоне генералов Корейской народной армии. Обложка © kcna.kp

Ким Чен Ын с дочерью и женой на фоне генералов Корейской народной армии. Обложка © kcna.kp

"Лидер КНДР выразил глубокое уважение и послал горячие поздравления всем военнослужащим Вооружённых сил КНДР, которые несокрушимой военной мощью и ценою жизни защитили сильное дыхание всепобеждающей корейской революции и гарантировали непобедимость и могущество государства", — передаёт радио.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, Ким Чен Ын вместе с дочерью в тот вечер также прошёлся по "казармам офицеров".

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Анатолий Симоненко

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