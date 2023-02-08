Ким Чен Ын сводил жену и дочь на вечеринку с генералами

Лидер КНДР Ким Чен Ын провёл встречу с генералами Корейской народной армии, приуроченную к 75-й годовщине её основания. Пришёл он на неё не один, а вместе с женой и дочерью, передаёт радио "Голос Кореи". Глава КНДР приехал в "гостиницу", в которой находились военные. Его сразу же встретили высокопоставленные командиры. После этого был проведён торжественный приём, где лидер КНДР обратился к собравшимся с праздничной речью, в которой, к слову, никак не фигурировали США и Южная Корея.